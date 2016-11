RTL II 21:15 bis 22:15 Dokusoap Die Babystation - Jeden Tag ein kleines Wunder D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Im Klinikum Hamburg-Wandsbek erwarten Kimberly (21, Einzelhandelskauffrau) und ihr Partner Chris (26, Dachdecker) ihr erstes gemeinsames Kind. Da das Baby in Beckenendlage liegt, also mit dem Po und nicht mit dem Kopf nach unten, soll es per geplantem Kaiserschnitt geholt werden. Eine ganz neue Herausforderung für den 29-jährigen Assistenzart Dr. Felix Lesche, der die OP unter den wachsamen Augen von Fachärztin Dr. Rother übernehmen wird. Doch bei dem Eingriff kommt es zu einer überraschenden Wendung... Am Klinikum Chemnitz für Frauenheilkunde und Geburtshilfe erwartet die 29-jährige Annelie ihr erstes Kind. Der geplante Kaiserschnitt bietet eine Besonderheit für die werdende Mutter und das Team der Babystation, denn Annelie arbeitet seit 3 Jahren selber als Chirurgin in der Klinik. Heute jedoch sind die Rollen vertauscht. Eine ungewohnte Situation - sowohl für Annelie, als auch für die zuständige Assistenzärztin Dr. Apostolou. Plötzlich kommt alles anders als geplant: In der Nacht bekommt Annelie Wehen und die Ärzte müssen schnell handeln. Das Baby darf keinesfalls in den Geburtskanal rutschen. Aber schafft es der werdende Vater Jens (30, Ingenieur) noch rechtzeitig ins Krankenhaus? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Babystation - Jeden Tag ein kleines Wunder