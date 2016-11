RTL II 09:00 bis 11:00 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Sandy (24) und Marvin (20) die Familien D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Die 24-jährige Sandy tritt gemeinsam mit ihrem Papa Heinz (58), dessen Lebensgefährtin Beate (51) und Beates Sohn Daniel (22) an, um die Frauentauschkrone zu erobern und natürlich auch die Reise zu gewinnen. Bei der Patchwork-Familie wird die klassische Rollenverteilung groß geschrieben! Putzen ist hier Frauensache und Sauberkeit steht an oberster Stelle. Sandy vertritt eine absolut konservative Einstellung. Von Männern bei Haushaltsarbeiten hält sie nichts. Zudem ist die 24-Jährige vor acht Jahren zum Islam konvertiert, wo so etwas ohnehin nicht geduldet wird. Ihr aufbrausendes Temperament hat Sandy von ihrem Papa Heinz geerbt, der um keinen derben Spruch verlegen ist. Die beiden bilden eine explosive Mischung. Auch Stiefbruder Daniel muss sich einiges von der Einzelhandelskauffrau anhören, denn der KFZ-Aufbereiter sitzt lieber den ganzen Tag vor dem PC, als an den Familien-Karaoke-Abenden teilzunehmen. Das soll sich ändern. Man darf gespannt sein, wie die Familie auf den Tauschpartner reagiert. Denn diesmal wechselt der 20-jährige Marvin aus Bottrop und eben keine klassische Tauschmama. In der schwulen WG wohnt er mit seinem Lebensgefährten Kevin (24) und seinem besten Freund Sebastian (19). Kumpel Memet (20) ergänzt die modeverrückte Truppe. Marvins oberste Priorität: Styling! Dafür haben die Fashionliebhaber ausreichend Zeit, denn bis auf Kevin, der ein Praktikum im Altenheim macht, sind alle Arbeit suchend. Besonders die Haare müssen immer sitzen. Freundschaft und Toleranz ist in diesem Männerhaushalt ganz wichtig. Da rückt man auch mal enger zusammen. Die Bewohner der WG teilen sich einen Schlafplatz. Was sie gar nicht mögen: Machos und Intoleranz! Auch in dieser Familie werden die Gesangskünste gepflegt. Denn Kevin hat ein ganz besonderes Hobby. Er liebt und lebt den Popschlager. Für seinen nächsten Auftritt soll die Tauschmutter dem Schlagersternchen Tipps zu einer bühnengerechten Performance geben... Konservative Patchwork-Familie vs. tolerante Männer-WG. Temperamentvolle Powerfrau vom Lande tauscht mit stylischer, schriller WG aus In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch