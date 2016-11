Super RTL 23:05 bis 00:20 Arztserie Dr. House Verschüttete Wahrheiten USA 2011 Stereo HDTV Live TV Merken House zeigt sich von seiner sozialen Seite und holt "Dreizehn" ab, die aus dem Gefängnis entlassen wird. Statt zum Princeton Plainsboro zurückzukehren, wollen die beiden an einem Wettkampf der besonderen Art teilnehmen - an einem Kartoffel-Wettschießen. Natürlich löchert House seine ehemalige Mitarbeiterin mit Fragen, warum diese in den Knast musste. Zuerst will sie ihm nicht verraten, warum sie gesessen hat. Doch während der Vorbereitungen zum Wettkampf rückt Hadley irgendwann mit der Wahrheit heraus. House trifft daraufhin eine riskante Entscheidung. Währenddessen versucht sein Team, einen Mann zu behandeln, dessen Lungen mit Blut gefüllt sind. Als es in dessen Wohnung nach möglichen Ursachen sucht, verschlägt es den Ärzten die Sprache: Das Apartment gleicht einem Müllcontainer. Brian scheint ein Messie zu sein. Doch als sie die Wohnung ein zweites Mal durchsuchen, kommen sie einem Geheimnis auf die Schliche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Olivia Wilde (Dreizehn) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Originaltitel: House M.D. Regie: Matt Shakman Drehbuch: David Shore, Sara Hess, David Hoselton Kamera: Gale Tattersall Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12

