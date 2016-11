Super RTL 22:10 bis 23:05 Arztserie Dr. House Ungnade USA 2011 Stereo HDTV Merken House verkraftet die Trennung von Cuddy nicht. Er provoziert Cuddy ununterbrochen und seine Schikanen gipfeln darin, dass er eines Tages mit einer blutjungen Russin auftaucht, die er als seine zukünftige Frau vorstellt. Angeblich will House der Frau nur helfen, eine "Green Card" zu erlangen. Die Hochzeit soll ausgerechnet in der Kapelle des Princeton Plainsborow stattfinden. Nun hat Cuddy, die House immer noch liebt, Mühe, die Fassung zu wahren. Zur gleichen Zeit wird ein junger, verwahrloster Obdachloser ins Krankenhaus eingeliefert. Er hat Verbrennungen am Arm, was aber, wie sich herausstellt, nicht sein eigentliches Problem ist. Bei den folgenden Untersuchungen stellt das Team von House Knochensplitter in seinem Darm fest. Als es die Krankengeschichte von ihm rekapitulieren will, zeigt sich Danny, so der angebliche Name des Mannes, wenig kooperativ. Kurze Zeit später wird auch klar, dass Danny gar nicht Danny heißt, aber seinen richtigen Namen nicht verraten will. Das Team kommt nicht weiter, aber House hat zumindest den richtigen Riecher, was die Diagnose angeht. Es ist das Essen, das "Dannys" Zustand immer schlechter werden lässt. Nachdem der Patient bestimmte Nahrungsmittel meidet, schreitet die Genesung schnell voran. Doch plötzlich erscheint das FBI in der Klinik und sucht nach Danny. Der junge Mann wird in etlichen Staaten mit dreizehn ungeklärten Morden in Verbindung gebracht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Olivia Wilde (Dr. Remy "Thirteen" Hadley) Originaltitel: House M.D. Regie: Tucker Gates Drehbuch: John C. Kelley Kamera: Gale Tattersall Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12