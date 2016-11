Super RTL 15:15 bis 15:45 Trickserie Zig & Sharko - Meerjungfrauen frisst man nicht! Verloren im Dschungel / Braver Hund! / Marinas Raupen F 2013 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Bei einer Verfolgungsjagd verlaufen sich Zig und Sharko im Dschungel. Nun müssen sie zusammen arbeiten, um wieder heraus zu finden. Ob das gut geht? 2. Geschichte: Marina möchte gerne einen Hund haben und nimmt deshalb Zig an die Leine. Dieser versucht selbstverständlich, die Situation für sich zu nutzen. Aber auch Sharko findet Gefallen an einem Haustier. 3. Geschichte: Marina züchtet in ihrem Schloss Raupen und Sharko hilft ihr dabei. Zig verkleidet sich als große Raupe, um an Marina heranzukommen. Wird seine Tarnung auffliegen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zig & Sharko Altersempfehlung: ab 6