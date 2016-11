Super RTL 11:10 bis 11:35 Trickserie Oddbods X markiert den Punkt / Die Zucchini / Riese Zee USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Bubbles findet eine Schatzkarte, auf der ein X eingezeichnet ist. Dummerweise befindet sich der Schatz im Vorgarten ihres Nachbars Jeff. Und der kann Schmutz und Unordnung, wie sie beim Ausgraben von Schätzen entstehen, so gar nicht leiden. 2. Geschichte: Jeff züchtet in seinem Garten eine Zucchini und möchte mit diesem Prachexemplar an einem Gemüsewettbewerb teilnehmen. Jedoch entdeckt er, dass Zee ebenfalls eine Zucchini züchtet - und diese sogar viel größer ist als seine. Jeff vermutet, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht und entdeckt, dass Zees Zucchini in atomarer Super-Flüssigkeit liegt. 3. Geschichte: Bubbles hat an einer neuen Formel gearbeitet, die ihre Melonen im Garten riesig werden lässt. Der immer hungrige Zee futtert die Melonen während einer nächtlichen Heißhungerattacke und wächst dann selbst zu einer erstaunlichen Größe heran. Unterdessen entdeckt Bubbles, dass ihr Serum alles riesig werden lässt, bis es platzt. Für Zee beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Oddbods Altersempfehlung: ab 6