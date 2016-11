Sat.1 01:10 bis 01:55 Krimiserie Criminal Minds Am Ende des Tages (2) USA 2009 16:9 HDTV Merken Die Agenten stoßen auf den querschnittsgelähmten Mason Turner, der an einer Beatmungsmaschine hängt. Bedwell möchte die FBI-Leute schon nach Hause schicken und wieder William Hightower in Haft nehmen, als auf Turners Farm grausige Funde gemacht werden: eine große Abfallkiste mit Schuhen und diversen Leichenteilen nebst medizinischer Gerätschaften ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Sharif Atkins (William Hightower) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Edward Allen Bernero Drehbuch: Edward Allen Bernero Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini Altersempfehlung: ab 16