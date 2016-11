Sat.1 20:15 bis 23:15 Show The Taste Motto "Europa" D 2016 16:9 HDTV Merken Würziger Saint Augur, Bressehuhn oder Artischocken - all diese Köstlichkeiten kommen in der französischen Küche zum Einsatz und müssen im Teamkochen in delikate Löffel-Gerichte verwandelt werden. Doch das Motto "Europa" hält noch mehr bereit: Im Solo-Kochen geht es wortwörtlich um die Wurst. Gastjuror Ali Güngörmüs darf sich auf kreative Speisen freuen - doch welcher Löffel wird ihn begeistern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christine Henning Gäste: Gäste: Cornelia Poletto, Frank Rosin, Alexander Herrmann, Roland Trettl Originaltitel: The Taste