RTL NITRO 22:50 bis 23:40 Krimiserie The Blacklist Die Pavlovich Brüder (Nr. 119 - 122) USA 2014 HDTV Live TV Merken Die serbischen Pavlovich Brüder sind ein eingespieltes Team, spezialisiert auf schnelle Zugriffe oder Entführungen mit Lösegelderpressung. Der aktuelle Auftrag der Brüder lautet, eine Wissenschaftlerin, die für die chinesische Regierung an einem Programm für einen bakteriologischen Kampfstoff gearbeitet hat, zurück nach China zu bringen. Dort wurde Xiaoping Li wegen Hochverrats in einem Arbeitslager gefangen gehalten, nachdem sie sich an die CIA gewandt hatte, um über den geheimen Kampfstoff zu sprechen. Die CIA hat sie durch eine Finte befreit und in die USA gebracht. Red kommt den vier Brüdern in die Quere und hat seinen eigenen Spezialauftrag für sie. Er setzt sie darauf an, Tom zu Liz zu bringen, damit sie ihn von Angesicht zu Angesicht zur Rede stellen kann. Tom kann sich bei der Befragung durch Liz aus seinen Handschellen befreien und zwingt Liz mit vorgehaltener Waffe dazu, sich selbst ans Treppengeländer zu ketten. Daraufhin verabschiedet er sich für immer aus ihrem Leben, vorher offenbart er ihr, dass Red nicht der sei, für den sie ihn halte und erzählt ihr von einem Bankschließfach, in dem sie Antworten finden werde. Derweil sucht das Team um Cooper, Ressler und Co., fieberhaft nach der vermissten Xiaoping Li... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond "Red" Reddington) Megan Boone (Elizabeth "Liz" Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Ryan Eggold (Tom Keen) Harry J. Lennix (Harold Cooper) Ilfenesh Hadera (Jennifer Palmer) Parminder Nagra (Agent Meera Malik) Originaltitel: The Blacklist Regie: Joe Carnahan Drehbuch: Jon Bokenkamp, Brandon Sonnier Musik: James S. Levine, Dave Porter Altersempfehlung: ab 12

