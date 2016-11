RTL NITRO 15:15 bis 16:05 Krimiserie Matlock Der Rächer USA 1989 2016-11-10 09:40 Live TV Merken In Matlocks Büro kommt es zu einem schrecklichen Zwischenfall: Ein Mann namens Ned Collins taucht auf und gibt vor, Journalist zu sein. Michelle kümmert sich um den netten Besucher, doch der zeigt schon bald sein wahres Gesicht: Er zieht einen Revolver und will seinen Bruder rächen, den Matlock des Mordes überführte und der daraufhin im Gefängnis Selbstmord beging. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Ben Matlock) Nancy Stafford (Michelle Thomas) Kene Holliday (Tyler Hudson) Julie Sommars (Julie March) Mitchell Lawrence (Ned Collins) Don Knotts (Les Calhoun) Mitchell Laurance (Ned Collins/Ned Billings) Originaltitel: Matlock Regie: David Solomon Drehbuch: Robert Schlitt, Dean Hargrove Kamera: Frank Thackery Musik: Bruce Babcock