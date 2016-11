RTL NITRO 09:00 bis 09:45 Krimiserie Matlock Eine Augenzeugin verschwindet USA 1988 Live TV Merken Matlock vertritt Laura, die Ehefrau des Bankangestellten David McCord. Dieser wurde ermordet aufgefunden und Laura wird der Tat bezichtigt. Besonders brisant an dem Fall ist, dass Laura die Tatwaffe, mit der ihr Mann ermordet wurde, in der Hand hielt als die Leiche gefunden wurde. Sie behauptet jedoch felsenfest, David nicht umgebracht zu haben. Matlock glaubt ihr und stellt stattdessen fest: Die Geliebte des Toten verheimlicht offenbar etwas... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Ben Matlock) Nancy Stafford (Michelle Thomas) Kene Holliday (Tyler Hudson) Julie Sommars (Julie March) Pamela Galloway (Laura McCord) Philip Sterling (Thomas Freemont) Alex Colon (Agura) Originaltitel: Matlock Regie: Harvey Laidman Drehbuch: Robert Hamilton, Dean Hargrove Kamera: Frank Thackery Musik: Bruce Babcock