RTL 19:05 bis 19:40 Daily Soap Alles was zählt Folge: 2555 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Während Ingo frustriert ist, weil ihm Diana aus dem Weg geht, muss Diana erstmal verarbeiten, dass Jenny sie mit Maries Sex-Video erpresst. Marie hingegen denkt immer noch aufgeregt an den Sex zurück. Umso größer ist der Schock, als sie mitbekommt, dass die Welt ihr vielleicht bald dabei zusehen kann, wie sie Sex hat. Simones Sorge um Richard setzt ihr zunehmend zu. Mühsam hält sie jedoch ihre starke Fassade aufrecht und bietet Vincent die Stirn, als dieser fordert, Jenny vor dem Sportgericht zu belasten. Vincent durchschaut jedoch, wie angeschlagen Simone ist und geht versöhnlich auf Simone zu. Vanessa und Christoph freuen sich auf ihre erste Nacht zu Hause. Doch im Laufe der Nacht müssen sie sich eingestehen, dass sie die Angst um Henry nicht loslässt. Es gelingt ihnen jedoch, sich in ihrer Angst um Henry gegenseitig aufzufangen. Zunehmend sicherer, unternehmen sie am nächsten Tag den ersten Spaziergang mit Henry und genießen ihr junges Familienglück in vollen Zügen. Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt