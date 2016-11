TNT-Serie 22:35 bis 23:20 Familienserie Boston Legal Letzter Ausweg USA 2005 16:9 Merken Denny Crane weigert sich, eine Pflichtverteidigung zu übernehmen, weil ihm der Angeklagte, ein zynischer AIDS-Kranker, der ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt und getötet hat, ganz und gar zuwider ist. Auch eine Ordnungsstrafe kann ihn nicht dazu bringen, seiner Pflicht als Anwalt nachzugehen. Im Gegenteil: Er will den Fall so dringend loswerden, dass er auf den unerwünschten Mandanten schießt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Alan Shore) William Shatner (Denny Crane) Mark Valley (Brad Chase) Rene Auberjonois (Paul Lewiston) Candice Bergen (Shirley Schmidt) Justin Mentell (Garrett Wells) Julie Bowen (Denise Bauer) Originaltitel: Boston Legal Regie: Stephen Cragg Drehbuch: David E. Kelley Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 16