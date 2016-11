TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Krimiserie Major Crimes Coup pour coup USA 2015 16:9 Merken Das Team untersucht den Mord an einem Börsenhändler, der kurz vor seinem Tod von einem Truck-Fahrer äußerst aggressiv auf der Straße bedrängt wurde. Während sich Thanksgiving nähert, erleidet Flynn einen Rückschlag bei seinem Genesungsprozess. Und Rusty bekommt endlich das Interview mit Slider, das er so dringend wollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Sharon Raydor) G.W. Bailey (Louie Provenza) Tony Denison (Andy Flynn) Michael Paul Chan (Mike Tao) Raymond Cruz (Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Stacey K. Black Drehbuch: Jim Leonard, Nick Zayas Altersempfehlung: ab 12