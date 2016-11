TNT-Serie 14:50 bis 15:35 Serien Revenge Auflösung USA 2013 16:9 Merken Als Emily von Nolans und Patricks Beziehung erfährt, erklärt sie Nolan, dass er sich besser von Patrick fernhalten sollte. Auch an anderen Stellen tun sich für Emily Probleme auf: Daniel schenkt ihr nicht mehr so viel Aufmerksamkeit wie früher. Als Conrad auch noch verkündet, dass das Haus der Graysons in den Hamptons verkauft werden soll, versucht Emily alles, um genau das zu verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily VanCamp (Emily Thorne) Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Gabriel Mann (Nolan Ross) Henry Czerny (Conrad Grayson) Joshua Bowman (Daniel Grayson) Nick Wechsler (Jack Porter) Barry Sloane (Aiden Mathis) Originaltitel: Revenge Regie: Bobby Roth Drehbuch: Mike Kelley, Gretchen J. Berg, Aaron Harberts Kamera: John Smith Musik: Fil Eisler Altersempfehlung: ab 6