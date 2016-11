TNT-Serie 09:15 bis 10:05 Krimiserie Quincy Die Urne bringt es an den Tag USA 1978 Merken Beinahe hätte Quincy sich damit zufrieden gegeben, dass der Tod von Marie Yager, der Frau des schwerreichen Geschäftsmannes Richard Yager, in einer Bar auf Herzversagen zurückzuführen ist. Doch dann taucht eine gewisse Cindy Allyn auf, die Quincy erzählt, dass ihre Schwester Donna ebenfalls mit Richard Yager verheiratet war und - genau wie Marie - völlig unerwartet an einer Herzattacke starb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) John Fink (Richard Yager) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Herb Wallerstein Drehbuch: Max Hodge Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Vic Mizzy