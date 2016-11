TNT-Serie 06:50 bis 07:35 Serien Reign Drei Königinnen und zwei Tiger USA 2015 16:9 Merken Catherine und Elizabeth entsenden Boten nach Rom, um dort Marys Affäre mit Louis bekanntzumachen, doch die Kuriere werden vom Vatikan diskret liquidiert. Mary und Francis genießen indes ihre neue Liebe zueinander, erkennen aber, dass sie sich etwas einfallen lassen müssen, um Schottland zu schützen. Delphine, die immer noch auf der Flucht ist, vertraut Bash an, dass sie unschuldig ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Queen Catherine) Rachel Skarsten (Queen Elizabeth) Torrance Coombs (Sebastian) Toby Regbo (King Francis) Celina Sinden (Greer Norwood) Anna Popplewell (Lady Lola) Originaltitel: Reign Regie: Holly Dale Drehbuch: Laurie McCarthy, Stephanie Sengupta