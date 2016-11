Hessen 01:15 bis 02:15 Krimiserie Eyewitness - Die Augenzeugen N 2014 HDTV Live TV Merken Camilla wird wegen des Kokainpäckchens in ihrer Wohnung verhört. Währenddessen gibt es ein Attentat auf Sixters-Mitglied Olle vor einer Grundschule, bei dem ein kleines Mädchen erschossen wird. In einer Fernsehsendung verspricht der Osloer Polizeidirektor unter dem Druck der Öffentlichkeit Umstrukturierungen und Unterstützung, um die Morde in Mysen und Oslo schnellstmöglich aufzuklären. Für Helen bedeutet das, dass sie bald den Fall abgeben muss, da sie keine Fortschritte bei der Aufklärung der Morde erzielen konnte. Ihre einzige Spur führt Helen nach Dänemark in die Pathologie. Dort hofft sie, mehr über die Todesumstände Zanas zu erfahren, die erhängt an einem Baum aufgefunden wurde. Doch alles deutet auf Selbstmord hin. Henning leidet inzwischen unter Panikattacken und Schlaflosigkeit. Er wird immer abhängiger von den Beruhigungsmitteln seines Vaters und bittet Philip, ihm Schlafmittel zu besorgen. Aus Sorge um Henning vertraut sich Philip Helen an, sagt ihr aber nur die halbe Wahrheit. Er behauptet, Henning hätte alleine beobachtet, wie die vier Männer in der Kiesgrube getötet wurden. Als Beweis erzählt er Helen, wo sich die Tatwaffe befindet. Doch die Polizei-Taucher können die Tatwaffe nicht finden, da Henning die Pistole schon zuvor aus dem Wasserbecken gefischt hat. Helen ist überzeugt, dass Philip lügt, zumal Henning glaubhaft alles abstreitet. Dann trifft der vom Polizeidirektor angekündigte neue Leiter der Abteilung für Organisiertes Verbrechen in Oslo ein: Es ist Ronny Berg Larsen, der Mörder der vier Männer in der Kiesgrube. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anneke von der Lippe (Helen Sikkeland) Axel Gehrken Bøyum (Philip Karlsen) Odin Waage (Henning Øby) Yngvild Støen Grotmol (Camilla Bjerke) Tobias Santelmann (Lars) Åsmund Brede-Eike (Christer) Tehilla Blad (Zana Korda) Originaltitel: Øyevitne Regie: Jarl Emsell Larsen Drehbuch: Jarl Emsell Larsen Kamera: Lars Vestergaard Musik: Geir Bøhren, Bent Åserud