Hessen 23:45 bis 01:15 Musikfilm Kinemathek Die Kinder des Monsieur Mathieu F, CH, D 2004 D'après le film de: Georges Chaperot, René Wheeler, Christophe Barratier Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken (Les Choristes) Der arbeitslose Komponist Clément Mathieu erhält 1949 eine Anstellung als Aufseher in einem französischen Internat für schwer erziehbare Jungen. Dessen Direktor, ein unfähiger Pädagoge, der sich zu Höherem berufen fühlt, traktiert seine Schüler nur mit Prügel und Arrest. Gegen den Widerstand des Direktors gründet Mathieu einen Chor und gewinnt bei den regelmäßigen Proben allmählich das Vertrauen seiner widerspenstigen Schützlinge. Die Kraft der Musik, die Mathieu nachts komponiert, erreicht die Herzen der verstockten Schüler, deren Lerneifer und Disziplin sich merklich bessern. Allein der Direktor ist von dieser Entwicklung, die seine rückständigen Methoden infrage stellen, nicht begeistert. - "Die Kinder des Monsieur Mathieu" ist ein brillant inszenierter, zu Herzen gehender Musikfilm mit dem großartigen Jacques Perrin in der Titelrolle, der zusammen mit Arthur Cohn auch für die Produktion verantwortlich zeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gérard Jugnot (Clément Mathieu) Kad Merad (Chabert) Marie Bunel (Violette Morhange) Maxence Perrin (Pépinot) Thomas Blumenthal (Corbin) Simon Fargeot (Boniface) Philippe du Janerand (Monsieur Langlois) Originaltitel: Les choristes Regie: Christophe Barratier Drehbuch: Christophe Barratier, Philippe Lopes Curval, René Wheeler, Noël-Noël Musik: Bruno Coulais, Les Petits chanteurs de Saint-Marc Altersempfehlung: ab 6