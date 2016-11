Hessen 21:00 bis 21:45 Magazin Alles Wissen Das Wissensmagazin Neue Therapie gegen Hausstaubmilben / Wohngifte / So beeinflusst Licht unsere Gesundheit / Haus vom Fließband / Kaminöfen entstauben / Zimmerpflanzen für saubere und gesunde Luft D 2016 2016-11-09 02:35 HDTV Live TV Merken * In den eigenen vier Wänden fühlt man sich sicher und geborgen. Umso schlimmer, wenn in Fußböden, Tapeten oder Möbeln Giftstoffe stecken. Meist ahnen die Betroffenen gar nichts von der Gesundheitsgefahr, denn die Symptome sind vielfältig: von Nervosität über Schlafprobleme und Depressionen bis hin zu Herzrhythmusstörungen. Für viele Betroffene beginnt nun eine Ärzte-Odyssee auf der Suche nach den Ursachen. Was ist zu tun beim Verdacht auf Wohngifte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Ranft Originaltitel: Alles Wissen