TNT-Serie 05:15 bis 06:05 Mysteryserie Pretty Little Liars Schattenspiele USA 2014 16:9 Spencers verzweifelter Versuch, bei der Suche nach Ali Licht ins Dunkel zu bringen, lässt sie kaum noch zur Ruhe kommen. Sie nimmt verschreibungspflichtige Medikamente, welche jedoch unschöne Nebenwirkungen mit sich bringen. Spencer findet sich in einem schwarz-weiß Film der 1940er Jahre wieder. Wird sie es schaffen, die fehlenden Details zu entschlüsseln? Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Janel Parrish (Mona Vanderwaal) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Joseph Dougherty Drehbuch: I. Marlene King, Sara Shepard, Joseph Dougherty Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12