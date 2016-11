DMAX 15:15 bis 16:15 Reportage Railroad Alaska Frostige Angelegenheiten GB 2014 Live TV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bill Bivins (Himself - Engineer) Shawn Brekke (Himself - Healy Resident) Darrin Capps (Himself - Heavy Equipment Operator) Daniel Fretwell (Himself - Conductor) Demetri Goritsas (Narrator) Bruce Gough (Himself - Roadmaster, South End) Walter Hand (Himself - Heavy Equipment Operator) Originaltitel: Railroad Alaska Regie: Peter Campion, Sam Lang, Rob Rawlings, Jules Seymour, Johnny Shipley Musik: Edward White