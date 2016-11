RTL Passion 11:00 bis 11:45 Serien Providence Wünsche gehen in Erfüllung USA 2000 2016-11-12 02:00 Merken Um sich von der Geschichte mit John und seiner Mutter abzulenken, konzentriert sich Sydney voll und ganz auf ihre Arbeit. Abby, die Chorleiterin der St. Jacobs Gemeinde, klagt über Schmerzen an der Schilddrüse. Sie möchte sich jedoch nicht behandeln lassen, da sie sonst nicht bei dem großen Weihnachtssingen teilnehmen könnte. Erst als sie bei einer Probe in der Kirche zusammenbricht und Blut spuckt, kann sie operiert und der gutartige Tumor entfernt werden. Die lebensbedrohliche Krankheit von Abby verbindet sie auch wieder mit ihrer Enkelin Kayla, mit der sie seit langem verstritten war. Im Hause Hansen ist die Stimmung gereizt, da Jim durch Joanies Schwangerschaft eine zusätzliche Belastung auf sich zukommen sieht. Unterdessen versucht Robbie, eine Kinderweihnachtsfeier im O'Neills zu organisieren, und begegnet dabei Barnabus Finkel. Barnabus hat einen sehr speziellen Job und eine sehr spezielle Aufgabe, an der er fast scheitert. Doch Robbie kann ihm ohne davon zu wissen das Leben retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Paula Cale (Janice ?Joanie? Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Dana Daurey (Heather Tupperman) Samaria Graham (Izzy Nunez) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius, John Masius, Mike Kelley Musik: Bennett Salvay, W.G. Snuffy Walden