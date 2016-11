RTL Passion 05:10 bis 05:35 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-11-09 13:30 Merken Charlie überwirft sich nun auch noch mit Lars, weil sie ihm vorwirft, nicht zu ihr zu stehen. Bernd nutzt Charlies Isolation geschickt, um ihr einen "Beschützer" ans Herz zu legen. Doch erst als Tanja unverhohlen damit droht, Charlie werde bald einen "Unfall" haben, entschließt sie sich, die Dienste dieses "Beschützers" wirklich in Anspruch zu nehmen. Als er ihr anbietet, Tanja für sie auch endgültig aus dem Weg räumen zu können, ist Charlie hin und her gerissen. Auf Schloss Königsbrunn herrscht immer noch Eiszeit zwischen Johannes und seinen Kindern. Einzig Cécile lässt Johannes noch an sich heran, und sie erkennt, wie wichtig ihr Beistand zurzeit für ihn ist. So kann sie Leonards Drängen darauf, mit ihm gemeinsam zu fliehen, nicht nachgeben. Der zutiefst enttäuschte Leonard erklärt daraufhin einseitig ihre Liebe als endgültig gescheitert und macht Cécile den Vorwurf, sie verraten zu haben, was Cécile das Herz bricht. Coco hat genug vom ständigen Gezanke in der WG, also lädt sie sich selbst aufs Schloss ein. Doch auch dort muss sie Zickereien zwischen Nico und Vanessa ertragen. Erst als ein Paparazzo ungebeten im Schlossgarten erscheint und heimlich Fotos von der betrübten Carla schießt, vereinen sich die Mädels zu einem Rachefeldzug und zeigen dem Schmierfink, was wahre, gebündelte Girlie-Power ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics