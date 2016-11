RTL Passion 03:25 bis 03:50 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-11-12 07:15 Merken Obwohl Vanessa von allen verlangt, Jennys Schicksal zu akzeptieren, wollen Simone und Richard nach Jenny suchen. Während Richard von Axel herauszufinden versucht, was er über Jenny weiß, fordert Maximilian von Rafael, die Affäre mit Simone zu beenden und die Villa zu verlassen. Doch so leicht wird er Rafael nicht los. Isabelle reagiert völlig hysterisch auf ihre schlimmen Brandverletzungen und gibt Ben die Schuld an ihrem Aussehen. Als Katja sieht, wie Ben sich mit seinen Schuldgefühlen quält, fühlt Katja sich mitverantwortlich und fasst den Mut, Isabelle zu besuchen. Tom will um jeden Preis den letzten Willen seines verstorbenen Onkels Erhardt erfüllen. Doch der einzige Weg, dies zu tun, ist illegal und verrückt. Gut, dass Tom einen wahren Kumpel an der Seite hat, der ihn bedingungslos unterstützt: Ingo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Andreas Stenschke Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser