RTL Passion 23:05 bis 23:55 Fantasyserie Once Upon A Time - Es war einmal ... Stark wie ein Bär USA 2015 2016-11-10 17:15 Merken Im damaligen DunBroch lieh sich Meridas Vater den magischen Helm einer Hexe - doch er bewahrte ihn nicht vor dem Tod in einer Schlacht. Jetzt verlangt die Hexe ihren Helm zurück und Merida bleibt nur ein Tag, um den magischen Gegenstand zu finden. Auf ihrer Mission steht ihr Mulan - ihre einstige Lehrmeisterin - zur Seite. Doch sie sind nicht die einzigen, die den Helm wollen: Auch König Artus und Zelena sind hinter ihm her. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Captain Hook) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Geofrey Hildrew Drehbuch: Andrew Chambliss Kamera: Tony Mirza Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12

