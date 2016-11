RTL Passion 22:15 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-11-09 04:45 Merken Till stößt Eva vor den Kopf, als er sie für fähig hält, Utes Scheidungspapiere tatsächlich entsorgt zu haben. Eva wiederum hält das Verschwinden der Papiere für eine gezielte Aktion von Ute, um sie und Till zu entzweien. Till kann das nicht glauben und er und Eva spüren immer mehr eine Kluft zwischen sich. Dabei hat Eva Recht. Ute plagen derweil, trotz ihrer erfolgreichen Intrige, Gewissensbisse, aber Britta bringt sie schnell wieder auf Spur. Und so holt Ute zum nächsten Schlag aus, um Eva bei Till in Misskredit zu bringen. Rufus wird für einen Publikumspreis vorgeschlagen. Britta und er lassen es sich nicht nehmen, vor den Nachbarn mit dem Erfolg anzugeben. Für eine großspurige Feier des neuen Glamourpaares erweist sich das Schiller aber als zu popelig. Kurzerhand verlegen sie ihre Feier - samt Austern und Champagner - in die eigenen vier Wände, wo Britta Rufus auch noch ein sündhaft teures Kleid präsentiert, das sie für die Verleihung hat anfertigen lassen. Leider meldet sich bei Britta im unpassendsten Moment ein sehr unglamouröses menschliches Bedürfnis... KayC ist zunächst wenig begeistert, dass Amelie ihre Pläne mit Ringo durchkreuzt. Aber als die Zuschauer sich per Internet-Kommentar über die Störung durch das Kind aufregen, erwacht in KayC der Trotz und sie lässt sich liebevoll auf die Betreuung von Amelie ein. Am nächsten Morgen merkt sie, dass sich ihr ungewohnt authentisches Auftreten positiv auf ihre Beliebtheitswerte ausgewirkt hat. KayC will zum nächsten Schritt übergehen und ihren Geburtstag mit einer sexy Party feiern. Leider muss sie feststellen, dass sie Konkurrenz hat, denn auch Tobias hat Geburtstag... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns