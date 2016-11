RTL Passion 21:00 bis 21:50 Fantasyserie Once Upon A Time - Es war einmal ... All die Dunklen USA 2015 2016-11-09 23:55 Merken Die dunklen Mächte der Märchenwelt haben sich durch Emmas Rettungsaktion verdoppelt. Die düsteren Gedanken nehmen Hook zunehmend ein - und die Rachelust an seinem ewigen Feind Rumpelstilzchen entfacht erneut. Im heutigen Storybrooke fordert Kilian Mr. Gold zu einem Duell. Hierfür benötigt er einen Fluch, der Merlin das Leben kosten wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Captain Hook) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Romeo Tirone Drehbuch: Tze Chun, Dana Horgan Kamera: Stephen Jackson Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12