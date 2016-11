Leon empfindet noch immer etwas für Cora. Nico zuliebe beschließt er jedoch, seine Gefühle zu unterdrücken und stattdessen ein normales Verhältnis zu Cora aufzubauen. Als Flo einen gemeinsamen Konzertbesuch vorschlägt, sagt er zu und lädt auch Cora ein. Diese zögert zunächst, da sie sich nicht ganz sicher ist, ob Leon vielleicht immer noch an ihr interessiert ist. Da auch Flo dabei sein wird, sagt Cora jedoch zu. Als sie erfährt, dass Flo abgesagt hat, macht Cora Leon einen ungerechtfertigten Vorwurf. Sandra entscheidet sich, auf die Modenschau zu verzichten, um Xenia bei der Auktion helfen zu können. Als sie nach getaner Arbeit ihren Lohn in den Händen hält, ist sie äußerst zufrieden mit sich. Xenia ist Sandra dankbar für ihre Hilfe und vertraut ihr die Geldbombe mit dem Ertrag der Auktion an. Als Sandra auf dem Weg zur Bank einen teuren Hosenanzug sieht, gerät sie in Versuchung und bricht zu Hause die Geldbombe auf. Doch ausgerechnet in diesem Moment kündigt sich unangemeldeter Besuch an... Johns Drohung verfehlt seine Wirkung bei Elisabeth nicht. Sie fügt sich seiner Forderung und bricht den Privatunterricht ab. Obwohl Patrizia noch einmal das Gespräch mit Elisabeth sucht, glaubt Elisabeth, mit der Situation alleine klar kommen zu müssen. In Google-Kalender eintragen