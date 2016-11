RTL Plus 20:15 bis 21:50 Show Einsatz in 4 Wänden Spezial - Die Dauer-Bruchbude D 2011 Stereo Merken Wildfried lebt schon seit den 50er Jahren in Hessen. Zusammen mit seiner Frau Eleonore gründet er eine Familie und hegt den Wunsch nach einem eigenen Häuschen für sich und seine Lieben. 1956 beginnt die Familie mit dem Hausbau. Langsam und in Eigenleistung wollen sie nach und nach ihren Traum verwirklichen. Doch dann der Schock: Völlig überraschend stirbt die vierfache Mutter Eleonore mit erst 44 Jahren bei einem Verkehrsunfall. Für Vater Wildfried und seine Familie bricht eine Welt zusammen. Von heute auf morgen steht der eigentlich lebensfrohe Hesse mit vier Kindern alleine da. Obendrein ist das Haus zu diesem Zeitpunkt schon in keinem guten Zustand mehr. Dabei ist es Wildfrieds großer Traum, das Haus für seine Kinder und Enkelkinder herzurichten, um mit ihnen dort gemeinsam glücklich alt zu werden. Zwar baut der Hesse mit der Unterstützung seiner Kinder über die Jahre weiter, doch mag er sich das Bauherren-Ruder nicht aus der Hand reißen lassen. Der nun 81-jährige Rentner bastelt immer planloser an seinem Großprojekt herum, ohne zu einem Abschluss zu finden. Dabei verschlechtert sich der Zustand des Hauses zusehends. Obwohl die Familie sehr zusammenhält, kann sie den stetig wachsenden Berg an baulichen Herausforderungen schon lange nicht mehr bewältigen und das Familienhaus gleicht längst einer baufälligen Bruchbude. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Tine Wittler (Wohn-Expertin) Originaltitel: Einsatz in vier Wänden - Spezial