Servus TV 13:05 bis 13:55 Serien McLeod's Töchter Ungezähmt AUS 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken Claire hat eine Weide an ihren Nachbarn Bill verpachtet, der dort sein Vieh grasen lässt. Nun muss sie mit Schrecken feststellen, dass alle Tiere krank sind. Von Bill erfährt sie, dass dieser das Vieh aus Kostengründen nicht geimpft hat - was ihn nun teuer zu stehen kommt. Indes lässt sich Claire auf eine schwierige Wette ein: Sie soll in vier Tagen ein Pferd zähmen, das Alex bisher stets abgeworfen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Marshall Napier (Harry Ryan) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Chris Martin-Jones Drehbuch: Deborah Parsons, Alexa Wyatt Kamera: Roger Dowling Musik: Chris Harriott Altersempfehlung: ab 12