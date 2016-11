Kabel1 Doku 20:15 bis 21:05 Dokumentation Fatales Vertrauen - Dem Mörder so nah Nur ein kleines Detail USA 2014 2016-11-09 23:45 Merken Im März 2000 findet ein Autofahrer an einem verlassenen Highway bei Anchorage in Alaska die Leiche einer Frau. Die 28-jährige Genevieve "Ginny" Tepton wurde mit mehr als 30 Stichen getötet und schließlich entsorgt wie Müll. Zunächst macht sich der Ex-Verlobte der vierfachen Mutter verdächtig, dann vermutet die Polizei, dass Ginny das Opfer eines Serientäters ist. Es wird Jahre dauern, bis der Fall aufgeklärt werden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Todd Blood (Detective Parker) Sean Michael Boozer (Wally DOC Reisler) Evan Boymel (Ken Gissler) Craig C. Chen (Patrol Officer) Billynaire Cruz (Csi detective) Drea Garcia (Ginny Tetpon) Matt Gulbranson (Detective David Cordie) Originaltitel: Unusual Suspects