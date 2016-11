MDR 01:25 bis 01:53 Familienserie Lindenstraße Folge: 1603 Der Burpee-Test D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die erste Personal-Training-Stunde mit Nico steht für Angelina an. Auf Anraten von Lea verlangt Nico fast den doppelten Stundensatz. Angelina willigt ein. Beim ersten Vorgespräch über ihren Gesundheitszustand möchte Angelina auch einiges über ihren Trainer wissen. Was führt sie im Schilde? Timo möchte Lea gerne heiraten und holt sich Rat bei Helga. Als diese bei Helga auftaucht, kommt es mehr oder weniger spontan zum Antrag. Lea fühlt sich etwas überrumpelt, aber alle freuen sich riesig und das junge Paar wird mit Glückwünschen und Blumen überschüttet. Marek ist gestresst, weil er bald für das Start-up zur Messe nach Berlin reisen muss. Die Termine dort häufen sich und es gibt kaum Lücken für ein erneutes Treffen mit seinem Sohn Yannik. Deshalb fragt er Alex, ob er ihn begleitet. Dazu beschäftigen Marek noch ganz andere Dinge, von denen niemand weiß. Heimlich trifft er sich mit der schillernden Münchener Transfrau Viktoria - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joachim Hermann Luger (Hans Beimer) Maria-Luise Marjan (Helga Beimer) Birgitta Weizenegger (Ines Kling) Gunnar Solka (Peter "Lotti" Lottmann) Rebecca Siemoneit-Barum (Iffi Zenker) Julia Stark (Sarah Ziegler) Joris Gratwohl (Alex Behrend) Originaltitel: Lindenstraße Regie: Iain Dilthey, Hans W. Geißendörfer Drehbuch: Boris Dennulat Kamera: Christoph Berg Musik: Jürgen Knieper