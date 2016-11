MDR 22:05 bis 23:33 Krimi Polizeiruf 110 Abwärts D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Kann ein Sozialarbeiter, der nur für seinen Beruf lebt n immer helfen wollte, ein Mörder und Geiselnehmer sein? Diese Frage müssen sich Brasch und Drexler in ihrem neuen Fall stellen. In einer Magdeburger Straßenbahn wird die Leiche eines jungen Mannes entdeckt. Danilo Rink wurde erschlagen. Für die Polizei ist er kein Unbekannter. Brasch und Drexler entscheiden sich deshalb, den Sozialarbeiter Peter Ruhler zu den Ermittlungen hinzuzuziehen. Dieser betreut den jungen Mann seit Jahren. Erste Ermittlungen ergeben, dass der mehrfach vorbestrafte Danilo Rink den 15-jährigen Lukas Schenker brutal bedroht hat. Nur ein Mann hat versucht, dem Jungen zu helfen. Alle anderen Fahrgäste sind ausgestiegen. Zur Überraschung der Kommissare soll dieser Mann Peter Ruhler sein. Ehe Brasch und Drexler ihn dazu befragen können, taucht der Sozialarbeiter unter und flieht mit dem Jungen. Die Suche nach dem mutmaßlichen Mörder und Entführer Peter Ruhler beginnt. Brasch und Drexler stellen sich die Frage, was geschehen musste, damit ein hilfsbereiter und besonnener Mann wie Peter Ruhler zum Mörder werden konnte und was ihn mit dem 15-jährigen Jungen verbindet. Doch ehe sie Ruhler stellen können, gibt es weitere Verletzte und Ruhler verstrickt sich offensichtlich immer tiefer in das Geschehen. Gelingt es Brasch und Drexler, Peter Ruhler zum Aufgeben zu bewegen, bevor seine Flucht tödlich endet? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claudia Michelsen (Hauptkommissarin Doreen Brasch) Sylvester Groth (Hauptkommissar Jochen Drexler) Felix Vörtler (Kriminalrat Uwe Lemp) Steve Wrzesniowski (Kriminalobermeister Mautz) Peter Jordan (Peter Ruhler) Lukas Schust (Lukas Schenker) Sina Tkotsch (Ellen Schenker) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Nils Willbrandt Drehbuch: Nils Willbrandt Kamera: Michael Schreitel Musik: Stefan Mertin, Martin Hornung