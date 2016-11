Valentin Gruber ist in Abschiedsstimmung. Doch bevor er am Schliersee seinen neuen Posten als Kriminalhauptkommissar antreten, bekommt er es mit einer Drückerkolonne zu tun. Mit ziemlich rüden Methoden werden den Leuten überteuerte Zeitschriften, Club-Mitgliedschaften oder Bücher andreht. Eines Abends stürzt die junge Sandra in Valentins Amtsstube. Sie wurde von Kammerer, dem Chef der Drückerkolonne rekrutiert, man hatte ihr Personalausweis und alle Dokumente abgenommen ... In Google-Kalender eintragen