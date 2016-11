Das Erste 00:35 bis 02:08 Drama Sag mir nichts D 2016 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Lena ist glücklich verheiratet. Von dem fremden Mann in der S-Bahn geht aber solch ein Sog aus, dass sie sich auf einen spontanen Seitensprung einlässt. Der Fremde, Martin, dachte ebenfalls, dass die Ehe mit seiner Frau völlig ungefährdet sei. Trotzdem entwickelt sich das, was eigentlich als Abenteuer zwischen Lena und Martin abgeschrieben werden sollte, zur Projektionsfläche für neu entstandene Bedürfnisse und Sehnsüchte. Lena und Martin können einander nicht mehr loslassen. Sie ringen mit der Versuchung, ihr altes Leben gegen ein neues zu tauschen und fürchten gleichzeitig, dass die Banalität des Liebesalltags sie nur allzu schnell wieder einholen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursina Lardi (Lena) Ronald Zehrfeld (Martin) Sarah Hostettler (Solveig) Roeland Wiesnekker (Bodo) Lea van Acken (Susanna) Lilly Marie Tschörtner (Julia) Andreas Leupold (Ernst) Originaltitel: Sag mir nichts Regie: Andreas Kleinert Drehbuch: Norbert Baumgarten Kamera: Johannes Louis Musik: Daniel Dickmeis Altersempfehlung: ab 12

