SAT.1 Emotions 17:10 bis 17:35 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 862 D 2011 16:9 Merken Anna und Tom verbringen ein paar schöne Stunden an Bord des Schiffes, lediglich das erste Zusammentreffen mit Senora Espinoza verläuft etwas unglücklich. Espinoza will daraufhin bereits vor der Präsentation einen Blick auf die Kollektion werfen. Aber als Anna die Kartons öffnet, stellt sie fest, dass darin nicht ihre, sondern Carlas Kleider sind ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Broda) Patrick Kalupa (Tom Lanford) Maria Wedig (Nina Hinze) Manuel Cortez (Luca Benzoni) Kasia Borek (Olivia Kosmar) Frederic Böhle (Kai Kosmar) Bernhard Bozian (Jojo Maschke) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Jurij Neumann, Cornelia Dohrn Drehbuch: Sven Miehe Kamera: Michael Strecker Musik: Curt Cress, Reinhold Hoffmann