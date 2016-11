SAT.1 Emotions 15:10 bis 15:35 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 71 D 2005 2016-11-10 09:35 16:9 Merken Nach der Motivsuche auf dem Reiterhof vergessen Lisa und David die Zeit und verbringen gemeinsam den Tag. Hier teilt sie mit ihrem Chef eine Welt, für die Mariella kein Verständnis hat. Obwohl Lisa eine gewisse Scheu vor Pferden hat, bringt ihr David das Reiten bei ... Timo lässt sich von Kim zu einem kostspieligen Spaß überreden, der seine finanziellen Möglichkeiten übersteigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Olivia Pascal (Laura Seidel) Lara-Isabelle Rentinck (Kim Seidel) Matthias Dietrich (Timo Pietsch) Oliver Bokern (Jürgen Decker) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Michaela Zschiechow