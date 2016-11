Das Erste 02:10 bis 03:58 Drama Crossing Over - Der Traum von Amerika USA 2009 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Los Angeles, multiethnische Metropole und vermeintliches Traumziel zahlloser, auch illegaler Einwanderer. Special Agent Max Brogan (Harrison Ford), Polizist der Einwanderungsbehörde, bekommt es fast täglich mit Illegalen zu tun, die er umgehend außer Landes bringen muss. Trotz seines zermürbenden Jobs hat er sich ein Stück Idealismus und Menschlichkeit bewahrt. Nachdem eine Mexikanerin (Alice Braga) abgeschoben wurde, ihren kleinen Sohn aber zurücklassen musste, nimmt Brogan sich des Kindes an und versucht, die Frau ausfindig zu machen. Unterdessen gerät sein aus Iran stammender Kollege Hamid (Cliff Curtis) in einen schweren Konflikt, weil die jüngere Schwester (Sarah Shahi) einen zu "westlichen" Lebensstil pflegt und einen amerikanischen Freund hat. Hamid soll auf Geheiß seines Vaters die Familienehre bewahren. Unterdessen wird die illegal eingewanderte Australierin Claire (Alice Eve) von einem Beamten (Ray Liotta) der Einwanderungsbehörde erpresst: Als Gegenleistung für die Green Card nötigt er sie zum Sex. Seine nichtsahnende Frau Denise (Ashley Judd) engagiert sich im Kontrast dazu als Anwältin für illegale Einwanderer. Die Familie des jungen Koreaners Yong Kim (Justin Chon) steht derweil nach vielen Jahren in Amerika kurz vor der ersehnten Einbürgerung. Ausgerechnet in dieser Situation droht der Teenager auf die schiefe Bahn zu geraten. Die ganze Härte der amerikanischen Justiz bekommen zur gleichen Zeit die Angehörigen einer muslimischen Schülerin zu spüren, weil die 15-Jährige (Summer Bishil) im Unterricht versuchte, die Motive der Selbstmord-Attentäter von 9/11 zu verstehen. Von der Schuldirektion denunziert, gerät ihre gesamte Familie ins Visier der amerikanischen Anti-Terror-Maschinerie. Das bewegende Drama "Crossing Over - Der Traum von Amerika" zeigt die fragwürdigen Auswirkungen der amerikanischen Immigrations-Politik, ohne zu moralisieren. Regisseur Wayne Kramer ("The Cooler") fächert - ähnlich wie das thematisch verwandte Meisterwerk "L. A. Crash" von Paul Haggis - die Erzählung in mehrere, stellenweise miteinander verknüpfte Handlungsstränge auf. Sein Film erzählt von Menschen, die bei ihrer Suche nach Glück in moralische Grauzonen geraten. Kompromisslos verzichtet der Regisseur aus Südafrika, selbst ein Einwanderer, auf ein Happy End. Zum hochkarätigen Ensemble gehören Ray Liotta, Ashley Judd und Harrison Ford. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harrison Ford (Max Brogan) Ray Liotta (Cole Frankel) Ashley Judd (Denise Frankel) Jim Sturgess (Gavin Kossef) Cliff Curtis (Hamid Baraheri) Alice Braga (Mireya Sanchez) Alice Eve (Claire Sheperd) Originaltitel: Crossing Over Regie: Wayne Kramer Drehbuch: Wayne Kramer Kamera: James Whitaker Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 16

