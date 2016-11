ProSieben 01:15 bis 01:40 Comedyserie Are You There, Chelsea? Überraschung USA 2012 2016-11-09 03:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Chelseas Schwester Sloane hat Geburtstag. Chelsea würde sie gern mit einer Party überraschen, aber von ihrem Vater Melvin erfährt sie, dass Sloane an ihrem Ehrentag einfach nur faul sein möchte. Damit sie das auch tatsächlich sein kann, tauchen Chelsea, Olivia, Dee Dee und Rick bei ihr auf und nehmen ihr jegliche Arbeit ab - Sloane ist hocherfreut. Doch dann kommt ein Anruf von Sloanes Ehemann Chris, der unverhofft zu ihrem Geburtstag aus Afghanistan zurückkehrt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laura Prepon (Chelsea Newman) Lauren Lapkus (Dee Dee) Jake McDorman (Rick Miller) Mark Povinelli (Todd) Ali Wong (Olivia) Lenny Clarke (Melvin Newman) Chelsea Handler (Sloane) Originaltitel: Are You There, Chelsea? Regie: Gail Mancuso Drehbuch: Dottie Dartland, Julie Ann Larson