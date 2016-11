ProSieben 23:30 bis 23:55 Comedyserie Two and a Half Men Ich kümmere mich um Prudence USA 2004 2016-11-10 08:10 16:9 HDTV Merken Bei Charlie spielen die Gefühle verrückt, als seine Haushälterin Berta ihre 16-jährige, frühreife Enkelin Prudence mitbringt. Um vor Prudence' Annäherungsversuchen sicher zu sein, gibt er vor, mit seiner liebestollen Nachbarin Rose verlobt zu sein. Auch Alan hat seine Mühen, die verführerische Göre von sich fern zu halten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Melanie Lynskey (Rose) Conchata Ferrell (Berta) Megan Fox (Prudence) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Robert Berlinger Drehbuch: Susan Beavers, Mark Roberts Kamera: Steven Silver Musik: Grant Geissman

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 154 Min. stern TV

Magazin

RTL 22:15 bis 00:00

Seit 79 Min. Ausnahmezustand

Actionfilm

kabel eins 22:45 bis 00:50

Seit 49 Min. Chemo

Drama

3sat 22:55 bis 00:30

Seit 39 Min.