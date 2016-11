ProSieben 13:25 bis 13:50 Comedyserie Two and a Half Men Alan Harper, Frauenbeglücker USA 2013 2016-11-10 06:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alan und Lyndsey genießen weiterhin ihre Schäferstündchen - und zwar heimlich, damit Lyndseys Freund Larry nichts davon mitbekommt. Alan möchte, dass Lyndsey wieder zu ihm zurückkommt, doch sie macht ihm klar, dass Larry das gewisse Etwas hat, was Alan fehlt. Als er in Lyndseys Wagen Larrys teure Klamotten findet, schmiedet er einen perfiden Plan: Er kleidet sich damit ein und will herausfinden, worin Larrys gewisses Etwas besteht. Das hat jedoch schicksalhafte Folgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Amber Tamblyn (Jenny) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey) D. B. Sweeney (Larry) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Don Reo, Steve Tompkins, Alissa Neubauer Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12