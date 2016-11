ProSieben 09:25 bis 09:50 Comedyserie The Big Bang Theory Klozilla USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach einer bahnbrechenden wissenschaftlichen Entdeckung, an der er nicht beteiligt war, beginnt Sheldon daran zu zweifeln, ob seine eigene Forschung wirklich sinnvoll ist. Schließlich genießt die String-Theorie, an der er arbeitet, den Ruf, nie bewiesen werden zu können. Howard hingegen kann es kaum erwarten, Rajs Flamme Emily zu treffen. Als es dann allerdings so weit ist, stellt er fest, dass er die junge Frau schon kennt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Eric Kaplan, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6