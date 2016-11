ProSieben 07:10 bis 07:35 Comedyserie Two and a Half Men Buddha lugt aus seinem Tempel USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eines Tages steht Lyndsey, Alans Exfreundin, urplötzlich vor der Tür und schmeißt sich dem verdutzten Alan an den Hals. Sie ist zwar gerade mit dem reichen und gutaussehenden Larry liiert, der ist aber so schlecht im Bett, dass sie eine Affäre mit Alan beginnt. Der ist hocherfreut ... Charlies Tochter Jenny zieht indessen aus Waldens Strandhaus aus und bei ihrer Oma Evelyn und deren reichem Freund Marty ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Carl Reiner (Marty Pepper) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey) Shanti Lowry (Tara / Tanya) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Alissa Neubauer Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12