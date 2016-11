kabel1 classics 21:50 bis 23:40 Komödie Der große Trick USA 1978 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Privatdetektiv Moses war in den 60er Jahren politisch aktiv und kämpfte für die Ideale einer ganzen Bewegung. Mittlerweile ist er abgeklärt und will von seinem früheren Eifer nichts mehr wissen. Ein neuer Auftrag scheint die Vergangenheit jedoch wieder an die Oberfläche zu bringen: Moses soll einen Ex-Studentenführer aufspüren, der in den Untergrund abgetaucht ist. Während seiner Arbeit gerät er in eine komplexe Verschwörung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dreyfuss (Moses Wine) Susan Anspach (Lila Shea) Bonnie Bedelia (Suzanne) John Lithgow (Sam Sebastian) Ofelia Medina (Alora) Fritz Weaver (Oscar Procari, Sr.) F. Murray Abraham (Howard Eppis) Originaltitel: The Big Fix Regie: Jeremy Paul Kagan Drehbuch: Roger L. Simon Kamera: Frank Stanley Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 154 Min. stern TV

Magazin

RTL 22:15 bis 00:00

Seit 79 Min. Ausnahmezustand

Actionfilm

kabel eins 22:45 bis 00:50

Seit 49 Min. Chemo

Drama

3sat 22:55 bis 00:30

Seit 39 Min.