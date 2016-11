kabel1 classics 19:25 bis 20:15 Krimiserie Mike Hammer Tod in Samt und Seide USA 1984 Merken Als eine neue Klientin Mikes Büro betritt, ahnt sie nicht, dass das der letzte Schritt ihres Lebens sein soll. Sie wird im Büro des Privatdetektivs erschossen. Mike geht dem Fall auf den Grund und recherchiert an der Arbeitsstätte der Toten, einem beliebten Modesalon, nach Motiven für den Mord. Und davon gibt es einige ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stacy Keach (Mike Hammer) Lindsay Bloom (Velda) Don Stroud (Pat Chambers) Kent Williams (D.A. Barrington) Stepfanie Kramer (Lisa Weldon) Tracy Brooks Swope (Cynthia Hanlon) Linden Chiles (Paul Madden) Originaltitel: Mike Hammer Regie: Michael Preece Drehbuch: Stephen Downing, Fred A. Wyler Kamera: Robert Moreno Musik: J.J. Johnson Altersempfehlung: ab 12