kabel1 classics 12:10 bis 14:00 Actionfilm The Green Hornet USA 2011 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seth Rogen, Cameron Diaz und Christoph Waltz in einer außergewöhnlichen Superhelden-Geschichte: Britt Reid ist von Beruf Sohn und verbringt sein Leben mit wilden Partys. Doch dann stirbt sein Vater und hinterlässt ihm sein Medienimperium. Britt freundet sich mit dem Mechaniker Kato an und findet bald heraus, dass Kato ein hervorragender Martial-Arts-Kämpfer ist. Gemeinsam fassen sie einen Plan: Als Green Hornet will Britt mit Kato auf Verbrecherjagd gehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Seth Rogen (Britt Reid / The Green Hornet) Jay Chou (Kato) Cameron Diaz (Lenore Case) Christoph Waltz (Chudnofsky) Tom Wilkinson (James Reid) David Harbour (D.A. Frank Scanlon) Edward James Olmos (Mike Axford) Originaltitel: The Green Hornet Regie: Michel Gondry Drehbuch: Seth Rogen, Evan Goldberg Kamera: John Schwartzman Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12