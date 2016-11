kabel1 classics 11:20 bis 12:10 Krimiserie Mike Hammer Blüten ohne Duft USA 1984 Merken Das Model Karen Thorsen, eine Bekannte von Mike, stirbt während eines Brandes in ihrer Wohnung. Der Ermittler glaubt nicht an die Theorie eines Unfalls und stößt bei seinen Recherchen auf Karens mysteriösen letzten Arbeitgeber. Er öffnet die Tür in eine düstere Welt voller Verbrechen, die nur ein Ziel haben: Die Gangster wollen zwei Falschgeldplatten in ihren Besitz bringen, die der Vater der Toten vor längerer Zeit gefertigt hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stacy Keach (Mike Hammer) Lindsay Bloom (Velda) Don Stroud (Captain Pat Chambers) Kent Williams (Asst. D.A. Barrington) Shannon Tweed (Karen Thorsen) Ingrid Anderson (Monica Brooks) Michael Currie (Max Bremmer) Originaltitel: Mike Hammer Regie: John Patterson Drehbuch: Joe Viola Kamera: Emmett Bergholz Musik: J. J. Johnson Altersempfehlung: ab 12