kabel1 classics 08:25 bis 10:25 Drama Birdy USA 1984 Nach einem Roman von William Wharton 16:9 HDTV Zwei Männer, in tiefer Freundschaft verbunden, ziehen in den Vietnamkrieg. Ein einschneidendes Erlebnis. Besonders den sensiblen Birdy traumatisiert der Krieg nachhaltig. Er kommt in die Psychiatrie und zieht sich in seine eigene Welt zurück. Vögel faszinieren ihn schon sein ganzes Leben und nun verhält er sich, als wäre er selbst einer. Sein bester Freund Al kümmert sich liebevoll um ihn - in der Hoffnung, aus Birdy wieder den Menschen zu machen, der er vor dem Einsatz war. Schauspieler: Matthew Modine (Birdy) Nicolas Cage (Al Columbato) John Harkins (Dr. Weiss) Sandy Baron (Mr. Columbato) Karen Young (Hannah Rourke) Bruno Kirby (Renaldi) Nancy Fish (Mrs. Prevost) Originaltitel: Birdy Regie: Alan Parker Drehbuch: Sandy Kroopf, Jack Behr Kamera: Michael Seresin Musik: Peter Gabriel