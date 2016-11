kabel eins 07:20 bis 08:20 Krimiserie Quincy Kurpfuscherei USA 1979 2016-11-10 05:30 16:9 HDTV Merken Quincy ist für einen besonderen Fall engagiert worden: Eine Teenagerin ist nach einer Abtreibung gestorben. Ihre Familie ist überzeugt, dass der Tod durch die Fahrlässigkeit des Arztes während des Eingriffs verursacht wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) John Dehner (Dr. Ronald Shafer) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Corey Allen Drehbuch: Steve Greenberg, Aubrey Solomon Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Marvin Laird